Filipa Galrão vai deixar a equipa de "As Três da Manhã", programa da Renascença. A partir da próxima semana, a apresentadora vai juntar-se Daniel Leitão no "Turno da Tarde".

"Vou ser muito feliz ao lado do Daniel Leitão", confessou a Filipa Galrão. As "novas tardes da Renascença" arrancam na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro.

"Aprendi muito, muito, muito com Ana Galvão, com a Inês [Lopes Gonçalves] e com a Joana Marques. Nunca foi fácil porque não é fácil entrar no comboio mais bem frequentado da manhã", confessou.

A partir desta semana, "As Três da Manhã" são Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques.