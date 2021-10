Os Resistência vão dar mais dois concertos no âmbito das comemorações dos 30 anos de existência, atuando no dia 11 de dezembro na Casa da Música, no Porto, e no dia 30 do mesmo mês no CAE da Figueira da Foz.

Os Resistência são hoje compostos por Fernando Cunha, Tim, Miguel Angelo, Olavo Bilac, Alexandre Frazão, José Salgueiro, Mário Delgado e Pedro Jóia. Antes, tinha sido anunciado que o grupo atuaria no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 21 de dezembro.