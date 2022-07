A Feira de Artes e Cultura de Almodôvar (FACAL) é organizada pela câmara municipal e decorre até domingo, no “centro histórico” da localidade alentejana, devido às obras em curso no Campo das Eiras, onde se realiza habitualmente.

“Este evento é um orgulho para o povo do concelho de Almodôvar, que sabe que tem aqui uma feira que tem promovido os seus produtos e os produtores, a cultura, a música, os saberes e os sabores”, destacou à agência Lusa o presidente do município, António Bota (PS).

A 25.ª edição da feira é inaugurada esta sexta-feira e vai decorrer ao longo do fim de semana, contando no programa com concertos, atuações de grupos corais alentejanos, mostras de artesanato e produtos tradicionais, degustações gastronómicas, ‘showcookigs’ e ‘workshops’.

Na música, estão em destaque as atuações dos grupos Resistência (na noite de sexta-feira) e Amor Electro (sábado) e da fadista Sara Correia (domingo), sempre a partir das 22h30 horas.

O programa da FACAL inclui, igualmente, o lançamento dos “Guias Técnicos das Fileiras”, desenvolvidos através do programa Provere – Valorização dos Recursos Silvestres do Alentejo, no sábado, às 17h30 horas, e a apresentação do projeto “Saberes e Sabores”, no domingo, pelas 14h30 horas.

Durante a feira, a Câmara de Almodôvar vai também iniciar as ações de sensibilização sobre a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMEAC) do município.

Em comunicado enviado à Lusa, a autarquia explicou que as iniciativas vão focar-se “na problemática das alterações climáticas” e na “importância de uma atempada ação colaborativa ao nível do concelho centrada nas vulnerabilidades diagnosticadas”.

A EMEAC de Almodôvar é um projeto “destinado à população em geral, com particular destaque para o público em idade escolar”, sendo apoiado pelo fundo EEA Grants, que é financiado por Noruega, Islândia e Liechenstein.