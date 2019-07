Fernando Daniel abre o cartaz de concertos, em 01 de agosto, seguindo-se o grupo Resistência (02), Raquel Tavares (03), José Cid (04), Dillaz e Mastiksoul (05) e Aurea (06), além de vários dj, de acordo com o programa divulgado nas redes sociais.

Os concertos vão ter entradas pagas, entre três e cinco euros no dia dos espetáculos ou mediante a compra de uma pulseira para as seis noites, com um custo entre os sete e 10 euros, conforme a data da sua aquisição.

As Festas de Peniche, em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, no distrito de Leiria, são também conhecidas pela única procissão marítima noturna do país, que celebra este ano 71 anos de existência e se realiza na noite de 03 de agosto.

Integram a procissão do mar cerca de meia centena de embarcações não só de Peniche, mas também da Nazaré e de Ribamar, da Lourinhã, que saem para o mar engalanadas e iluminadas.

A procissão culmina com o lançamento de fogo-de-artifício da marina.

São esperadas mais de 100 mil pessoas na cidade, na grande maioria para assistir em terra ao cortejo, que termina com fogo-de-artifício lançado da marina.

Cerca de mil pessoas vão a bordo dos barcos.

Com um orçamento superior a 300 mil euros, as Festas de Peniche integram ainda o 2.º Festival de Sardinha, entre sexta-feira e domingo desta semana, com rodízio de sardinhas assadas em várias tasquinhas, batismos de mar, exercícios de mar e um simulacro de um salvamento marítimo.

Em paralelo, os visitantes podem ainda divertir-se em vários carrosséis, que estão na cidade durante um mês, ou fazer compras numa feira tradicional com uma centena de comerciantes.