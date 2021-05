A Associação Sara Carreira revelou esta sexta-feira, dia 21 de maio, o seu hino, uma canção inédita da jovem artista. "Leva-me a Viajar" encontra-se disponível em todos os serviços de streaming de música - ouça aqui.

O dia 21 foi simbolicamente escolhido pela família para a concretização do lançamento do hino da Associação Sara Carreira, "numa analogia direta à idade da cantora".

"Interpretado de forma sublime pela Sara, 'Leva-me a Viajar', é o hino da Associação Sara Carreira", adianta a associação em comunicado enviado ao SAPO Mag. "É um tema repleto de emoção e coração, que a Sara tinha a intenção de editar este mês. Concretizámos o seu desejo e juntamente com família e amigos, foi também gravado o videoclipe que partilharemos com todos às 17h00", acrescenta.

Todos os direitos gerados através canção vão reverter na totalidade para a associação, "que tem como principal missão apoiar crianças e jovens com poucos recursos na concretização dos seus sonhos, fazendo-os evoluir e apoiando-os ao longo da sua formação".

"Uma sentida homenagem à jovem cantora e um single inédito que traz amizade, harmonia e amor aos vossos corações", frisa a Associação Sara Carreira.

O videoclipe de "Leva-me a Viajar" estreia-se esta sexta-feira, dia 21, às 17h00, no Youtube. "Com a voz de Sara Carreira foi também gravado o videoclipe que transmite uma sentida homenagem dos amigos à jovem cantora. Gravado num ambiente de união teve a simplicidade da praia, o azul do mar e a Serra da Arrábida como fundos. Na ocasião, a família da Sara fez questão de se juntar ao grupo de amigos para prestar mais um tributo à cantora", explica o comunicado.

O tema conta com letra de Sara Carreira e Ivo Lucas e composição de Ivo Lucas, Phelippe Ferreira e Luís Figueiredo.

A Associação Sara Carreira será responsável pela atribuição de 21 bolsas de estudo este ano, precedida de uma fase de candidaturas que arrancou a 2 de maio e termina a 30 de junho de 2021. As candidaturas serão avaliadas por um júri composto por três elementos designados pela Direção da Associação e os bolseiros serão conhecidos em agosto.

Podem candidatar-se através do site www.saracarreira.com todas as crianças e jovens, residentes e a frequentar estabelecimentos de ensino sediados em Portugal, que na data da candidatura apresentem a idade mínima de 12 anos e a idade máxima de 21 anos. A título excecional e mediante avaliação da Direção da Associação poderão ser admitidos candidatos que apresentem uma idade diferente.

Dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira e "homenagear o seu modo generoso de estar perante os outros é o desígnio e a razão de ser da Associação Sara Carreira que visa lançar sementes em talentosas crianças e jovens carenciados".

Segundo a família Carreira, "a Sara sempre foi uma jovem presente na vida de todos, que acreditava nos sonhos e lutava por eles com trabalho e dedicação. A Associação refletirá tudo aquilo que ela é e concretizará os sonhos de quem mais precisa".

A Associação Sara Carreira "pretende assim proporcionar um futuro às crianças e jovens que tenham talento em qualquer área de formação, mas que infelizmente passam por dificuldades financeiras que não permitem a concretização do seu sonho". "São estes os futuros candidatos que a Associação Sara Carreira visa apoiar através de bolsas de estudo que lhes permitirão fazer crescer, com trabalho e resiliência, proporcionando-lhes a oportunidade de vingar e viver o seu talento", remata a associação.

LETRA:

Eu

Não sinto o teu

Amor e o meu

Só penso em ti

Sem, saber que és tu quem

Partiu p’ra bem, longe de mim

Mas faltam-me as palavras p’ra saber como estás

Evito as chamadas que me fazes chegar

Leva-me a viajar

Sem sequer pensar

Se estamos nisto ou não

Se o coração deixar

Eu espero por ti

Sem saber

Se isto é amor ou não

Tu

Tu, que evitas o meu

Amor e tudo o que eu

Te dou mas tu queres mais de mim

Mas eu

Eu deixo-me levar

Ou deixo-me enganar

Só p’ra estar mais perto de ti

Mas faltam-me as palavras p’ra saber como estás

Eu evito as chamadas que me fazes chegar

Leva-me a viajar

Sem sequer pensar

Se estamos nisto ou não

Se o coração deixar

Eu espero por ti

Sem saber

Se isto é amor ou não

Leva-me a viajar

Sem sequer pensar

Se estamos nisto ou não

Se o coração deixar

Eu espero por ti

Sem saber

Se isto é amor ou não

Se isto é amor ou não