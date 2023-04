Intitulado “Revolution (título provisório)”, o espetáculo, divulgado hoje pelos promotores, é uma coprodução das companhias ASTA Teatro, da Covilhã, Baal17, de Serpa, d'Orfeu, de Águeda, e O Teatrão, de Coimbra.

“O espetáculo pretende refletir sobre a necessidade de mudar o exercício das democracias atuais que, num mundo acelerado e regulado por ciclos políticos sem reformas estruturantes, inibem a ideia de futuro”, destacaram os promotores.

Com 16 intérpretes em palco, entre atores e músicos das quatro companhias, esta nova coprodução conta com encenação e dramaturgia de Gonçalo Guerreiro, texto do escritor Tiago Alves Costa e composição e direção musical de Artur Fernandes.

O espetáculo tem estreia marcada para o dia 21, às 21h30, no Cineteatro Municipal de Serpa, seguindo em digressão pelo país, já com datas em Castro Verde (dia 23 deste mês), em Coimbra (29 e 30 de abril e 1 de maio) e Covilhã (6 maio).

“Revolution (título provisório)” é interpretado por Beatriz Mendes (trombone), Carmo Póvoas Teixeira, Carolina Carvalhais, David Meco, Edmilson Gomes, Eva Tiago, João Gomes, Marco Ferreira, Mónica Tavares, Patrícia Lestre (ukulele, voz), Rodrigo Neves (saxofones), Rui Ramos, Sandra Serra, Sérgio Novo, Sónia Sobral (acordeão) e Teosson Chau.

Em paralelo, realiza-se um ciclo de quatro conferências, intitulado “Democracia – um conceito em (r)evolução?”, com a primeira sessão a decorrer também no dia 21, no Cineteatro Municipal de Serpa, mas com início às 18h00.

Esta primeira conferência tem como tema “Desenvolvimento e democracia” e realiza-se em parceria com Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja.

Também já estão marcadas conferências em Coimbra, no dia 28 deste mês, às 18h00, na Oficina Municipal do Teatro, e na Covilhã, no dia 5 de maio, às 10h00, no Anfiteatro da Parada da Universidade da Beira Interior.

As quatro estruturas profissionais de artes performativas que coproduzem o espetáculo fazem parte da Rede Descampado, que tem o objetivo de contribuir para a viabilidade da atividade artística profissional em todo o território nacional.