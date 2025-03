A cantora Gisela João apresenta-se na Covilhã com o espetáculo “Gisela canta abril”, às 21:30, para assinalar o Dia da Liberdade a dar nova vida a canções de autores como Zeca Afonso, Sérgio Godinho, José Mário Branco e Lopes Graça.

Em comunicado, o TMC salientou que o espetáculo homenageia “aqueles que há meio século e mais souberam cantar a liberdade sem rodeios, ajudando a transformar o país que Gisela agora carrega na sua voz, traduzindo para este presente necessitado de liberdade os sonhos e anseios de uma geração que teve de lutar para que aqui chegássemos”.

A abordagem da cantora de Barcelos recorre a arranjos originais e mostra uma outra faceta da fadista.

A programação de abril do TMC começa dia 05, com “Oceano”, espetáculo de dança para bebés entre os seis meses e os dois anos, de Ainhoa Vidal.

“Trata-se de um espetáculo onírico, belo e artesanal dirigido ao público mais novo, onde a poesia do fundo do mar é a matéria experiencial”, referiu o TMC, na mesma nota.

Em 29, no Dia Mundial da Dança, a sala covilhanense associa-se à Companhia Nacional de Bailado ao transmitir, em direto, às 20:00, o espetáculo “Coppélia”, com a Orquestra de Câmara Portuguesa, apresentado a partir do Teatro Camões, em Lisboa.

No dia 17 a sala apresenta a peça de teatro “Volta para a tua terra”, de Kelly Freitas, no âmbito do Festival Y, evento de artes performativas.

Entre os dias 08 e 12 o TMC recebe atividades na Trienal Internacional de Design da Covilhã.

A maior sala de espetáculos da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, será ainda palco, entre 13 e 15 de abril, do VI Concurso e Festival Internacional de Percussão da Beira Interior.

Os bilhetes começaram hoje a ser vendidos na bilheteira do TMC, na Worten e na plataforma digital Ticketline.