Ricardo Passos (em voz, harpa chinesa, santoor persa, saz, pakhawai, conga, sazbus, duduk) será acompanhado por Andres “Pancho” Tarabbia (em cajon, congas, percussões).

O concerto surge depois do regresso de Ricardo Passos ao Porto, coincidindo com o estado de emergência e o cancelamento de vários concertos em Portugal e no resto da Europa. Ricardo Passos tem atuado desde então em 'live stream', lecionado à distância e orientado aulas de canto Dhruphad e de Konnakol, sistema rítmico indiano, entre outras disciplinas.

O concerto na Casa da Música início na sexta-feira, 12 de junho, às 21:30.