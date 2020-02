Os nomeados para a segunda edição dos Play - Prémios da Música Portuguesa foram anunciados na semana passada. O disco "Respeitosa Mente", de Ricardo Ribeiro, estava entre os candidatos a Melhor Álbum de Fado editados em 2019.

O artista considerou que o seu álbum não é de fado, pelo que pediu que fosse retirado da corrida. "É entendimento do artista Ricardo Ribeiro que este trabalho não deve ser integrado na categoria de fado, entendimento este que, para a PassMúsica, promotora dos Play, é soberano e assim será respeitado", explica a organização.

Esta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, no talk show das manhãs da TVI o fadista sublinhou que recusou a nomeações por ter "princípios e valores". "Não tem nada a ver com arrogância", sublinhou. "Sempre disse que era um disco diferente, que era um disco de canções, um disco de poesia, um disco de música e poesia e que não tinha nada a ver com o fado. No fundo, o que é que este disco é eu não sei; mas o que este disco não é... eu sei perfeitamente", acrescentou.

"Fado não é de certeza. Então, com toda a generosidade e atenção, os prémios Play nomearam o disco 'Respeitosamente' para a categoria de fado e eu tive de recusar", explicou o músico no "Você na TV".