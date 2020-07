Celebridades amigas, de Sheryl Crow e Kenny Loggins ao cineasta David Lynch, gravaram homenagens em vídeo, enquanto Starr apresentou alguns dos sucessos do catálogo dos Beatles e da sua autoria.

"Come Together", "All You Need is Love" e "With a Little Help From My Friends" foram algumas das faixas que foram para ar numa mistura eclética de arquivos de concertos e vídeos caseiros vistos ao vivo por cerca de 130 mil fãs.

Para encerrar a festa, Starr anunciou "Temos Paul ... e até estou a tocar com ele!", antes de apresentar as imagens dos músicos filmados em Los Angeles no ano passado. Mas como McCartney foi anunciado como o principal convidado do programa, alguns fãs expressaram insatisfação com a sua ausência.

Antes do direto, Paul McCartney escreveu desejou "feliz aniversário ao SIR RICHARD aka RINGO". "Tenha um ótimo dia, meu velho amigo", acrescentou.

Os dois músicos atuam juntos ocasionalmente, incluindo no espetáculo no Dodger Stadium no ano passado como parte da digressão "Freshen Up" de McCartney.

"Paz e amor"

Ben Harper, Dave Grohl e Sheila E. estavam entre as celebridades que gravaram participações musicais para o evento. A grande festa online arrecadou fundos para as instituições Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, MusiCares e WaterAid

Na transmissão, foram exibidos excertos de um documentário em que os Beatles se recusaram a tocar perante um público segregado em Jacksonville, Flórida, durante a sua famosa digressão pelos Estados Unidos em 1964.

Antes da festa, a sonda Curiosity, da Nasa, escreveu no Twitter, a partir do espaço, uma mensagem a desejar feliz aniversário ao ex-Beatle. "Feliz 80 anos, Ringo! Aqui está minha a visão da Terra (e Vénus) da superfície de Marte, onde estou a pensar na sua mensagem de paz e amor, e em como nos tempos bons e difíceis, todos nós precisamos de uma pequena ajuda dos nossos amigos", descrevia a mensagem citando a letra de "With a little help from my friends".

Conhecido por sua personalidade e humor fácil, Starr ganhou fama mundial no início dos anos 1960 e ajudou a mudar a face da música pop para sempre como elemento dos Beatles. Após a separação do grupo, Starr passou a liderar a All Starr Band no final dos anos 1980. O grupo, ainda em atividade, reuniu vários artistas que tocam hits dos Beatles e de outras bandas.

Na entrevista à Rolling Stone, Ringo falou sobre dar prioridade à sua saúde, à medida que caminha para a nona década de vida. O músico revelou que se exercita em qualquer lugar, de três a seis vezes por semana, faz longas caminhadas e mantém uma dieta vegetariana.

Ringo disse que não saiu de sua residência em Los Angeles nas últimas 11 semanas de quarentena, e que convidou um engenheiro uma única vez, para uma sessão musical improvisada. "Faço um pouco disso e tenho uma sala de pintura, uma pequena sala de artes. Fico lá, a pintar e fazer coisas. E adoro sentar-me para apanhar sol. Adoro Los Angeles."