Rita Vian participa na edição deste ano do Misty Fest, com espetáculos agendados a 5 de novembro, na Casa da Música, no Porto, e no dia seguinte no Museu do Oriente, em Lisboa.

A lisboeta Rita Vian deu-se a conhecer no ano passado, quando editou o seu primeiro projeto discográfico, o EP “Caos’A", produzido por Branko. O EP é constituído por cinco faixas que a apresentam como uma “existencialista-romântica”, propondo uma simbiose entre a música eletrónica e o seu lado 'afadistado' de cantar. Este ano, o Misty Fest cumpre a sua 13.ª edição, abrindo no dia 31 de outubro. Até 7 de dezembro, o festival passa pelas cidades de Braga, Espinho, Figueira da Foz, Guarda, Lisboa, Loulé, Portalegre e Porto, estando já confirmadas atuações dos Low, NOPO Orchestra, Suso Sáiz, Mathew Halsall, Nancy Vieira, Joep Beving e Travis Birds. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram