Robbie Williams revelou que foi convidado para ser vocalista dos Queen, antes de Adam Lambert de juntar à banda.

Segundo a revista NME, Brian May e Roger Taylor conversaram com o artista britânico em 2001 para uma nova gravação do tema "We Are The Champions". À SiriusXM, Robbie Williams explicou que recusou o convite dos músicos devido à sua "baixa autoestima".

"Era muito assustador [ocupar o lugar de Freddie Mercury]", frisou o músico na entrevista.