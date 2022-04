A Rock in Rio Academy regressa ao Parque da Bela Vista no dia 22 de junho para a sua sexta edição – a terceira em Portugal.

Realizado em parceria com a SFORI, consultora de Formação Experiencial em Portugal, e com o Patrocínio do ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, o Rock in Rio Academy é inspirado no modelo de negócio do festival.

"Através de uma metodologia Live Case Study, que permite ao participante experienciar o caso de estudo de forma prática, no ambiente em que acontece e com as pessoas que o realizam, o programa vai explorar diferentes narrativas que compõem a edição de 2022 do festival colocando os 'alunos' em contacto direto com a equipa que organiza o festival, assim como com as últimas corporate trends, através de palestras, rodas de conversa, desafios de equipa que fomentam a criatividade na resolução de problemas e atividades de networking", explica a organização em comunicado.

"O modelo de negócio do Rock in Rio nasceu da combinação intuição-valor-necessidade, foi alimentado pela crença de que nada é impossível e guiado pelo profundo respeito ao consumidor. Mesmo sendo um negócio muito específico, curiosamente, vemos os nossos desafios se reproduzirem dentro de muitas empresas e nossa vontade é que com leveza e entretenimento consigamos partilhar nossas experiências de forma a inspirar os executivos que participam desta jornada com a gente", explica Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

Este ano, o Rock in Rio Academy vai ser "mais imersivo que nunca" e vai contar com 11 horas de formação ao vivo, com uma proposta de multiexperiência, isto é, os conteúdos estarão distribuídos por diferentes espaços da Cidade do Rock, permitindo assim aos participantes maior interação e contacto no terreno com os temas que vão sendo abordados.

"Considero muito especial esta edição do Rock in Rio Academy pois, após os desafios que o mundo viveu nos últimos anos (e ainda vive), abordaremos questões que surgiram ou que ganharam extrema relevância não só para a nossa marca, mas para qualquer segmento de mercado, onde negócios e pessoas tiveram que se reinventar e assumir um sério compromisso com a aprendizagem contínua e com a geração de valor para a sociedade", explica Agatha Arêas, Vice-Presidente de Learning Experience do Rock in Rio.

O dia vai começar, assim, na área VIP, para a abertura e enquadramento da formação. Os participantes serão, depois, divididos em grupos e ao longo do dia haverá talks no Galp Music Valley, no ESC Online Sports Bar, na Rock Your Street, networking challenges no espaço Rock in Rio Premium Club, roda de conversa no Continente Chef’s Garden e, ainda, quizzes interativos, desafios de grupo, terminando com uma palestra em pleno Palco Mundo do Fundador e Presidente do Rock in Rio, Roberto Medina.

Haverá, também, tempo para uma happy hour nos camarins do Palco Mundo (além de momentos de coffee break e almoço), que acolhem alguns dos maiores nomes da música mundial, com uma visita guiada pelos bastidores e possibilidade de experimentar algumas das atrações do festival.

As várias conversas ao longo do dia serão desenvolvidas por oradores como Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio; Luís Justo, CEO do Rock in Rio; Agatha Arêas, Vice-Presidente de Learning Experience do Rock in Rio; Ricardo Acto, Vice-Presidente de Operações do Rock in Rio; aos quais juntar-se-ão diretores e responsáveis de departamentos como Sustentabilidade, Ticketing, Marketing e Artístico, Filipe Ferreira e Alexandre Real, Co-Founders da SFORI.

Para Alexandre Real, Co-founder da SFORI, “esta edição do Rock Rio Academy será a edição mais experiencial de todas as edições. Teremos uma completa e imersão na cidade do rock e acesso a conteúdos exclusivos partilhados pelos executivos do Rock in Rio. Como é hábito existirão vários momentos práticos e que promovem de uma forma natural o networking nos mais de 200 participantes".

"Após dois anos de isolamento social, o regresso do Rock in Rio é celebrado no ISEG - lá estaremos na Rock in Rio Academy para partilharmos aquilo que sabemos melhor que ninguém. Esta parceria é um bom exemplo da nossa postura de proximidade a casos reais: a boa gestão é decisiva para o sucesso de qualquer negócio. E aprende-se!”, afirma Clara Raposo, Presidente do ISEG.

Os bilhetes para o evento que abre a porta da Cidade do Rock a executivos e scholars já se encontram disponíveis em www.rockinrioacademy.pt.