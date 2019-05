A 28 de maio, dia em que se celebraram 15 anos desde que o Parque da Bela Vista abriu portas como Cidade do Rock em Lisboa, o Capitólio encheu-se para a última Galp Music Valley Session. O espetáculo assinalou o quarto encontro inédito e exclusivo promovido pelo Rock in Rio e pela Galp que juntou em Lisboa músicos portugueses e brasileiros.

Coube a Carolina Deslandes e o trio brasileiro Melim fechar a iniciativa que em noites anteriores juntou o rock dos Capitão Fausto e dos paulistanos O Terno, o baile funk de Blaya e da carioca Lellê e as canções de Agir com o rapper Rael.

As quatro duplas de artistas e os quatros DJs das Galp Music Valley Sessions voltam a reunir-se na edição brasileira do Rock in Rio em setembro, onde atuarão para mais de 100 mil pessoas no Palco Sunset e no Palco New Dance Order.

O acesso a estes quatro concertos exclusivos fez-se através de passatempos nas redes sociais dos artistas, da Galp e do Rock in Rio, tendo sido alcançadas mais de três milhões de pessoas através da difusão online, assinala a organização do Rock in Rio em comunicado.

