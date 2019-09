O Rock in Rio celebrou o seu 15º aniversário em Portugal com iniciativas de entrada gratuita nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na Torre de Belém, em Lisboa. Os espetáculos, que se apresentaram como "uma simbiose de música, video mapping, pirotecnia e entretenimento", foram transmitidos em direto no site oficial do Rock in Rio e em www.sapo.pt.

Depois de ter retransmitido o concerto da Orquestra Rui Massena na passada sexta-feira, o SAPO vai retransmitir os de James e Ivete Sangalo, este sábado e domingo, respetivamente, a partir das 21h00.

Antes do concerto, o SAPO Mag esteve à conversa com Tim Booth, vocalista da banda britânica. "Não sabemos o que vamos fazer esta noite, mas vai ser caótico", prometeu o cantor:

A cantora brasileira também falou com o SAPO Mag a propósito da celebração, destacando o "carinho mútuo" entre ela e o Rock in Rio: