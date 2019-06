A Rock in Rio Innovation Week @LACS regressa a Lisboa no início de julho, mas o segundo de três encontros inaugurais teve lugar esta semana, com uma amostra do que os participantes podem esperar desta segunda edição, de 2 a 5 de julho.

O evento vai apresentar mais de 100 workshops e talks com dezenas de oradores e formadores com o objetivo de "promover experiências de aprendizagem participativas, criativas e transformadoras, capazes de desenvolver novos modelos mentais de crescimento", assinala a organização em comunicado.

Os participantes da iniciativa vão poder ainda contar com sessões de networking e música, no LACS| Conde d’Óbidos.

A Rock in Rio Innovation Week @LACS vai contar com um painel de oradores com Paula Marques, Minnie Freudenthal, Lourenço de Lucena, Mark Mekelburg, Paula Panarra e António Chanoca entre os nomes já confirmados.

Paula Marques, Diretora Executiva na Nova SBE e Head de Transformação na Mercer Portugal, conduziu uma experiência com os participantes no encontro desta semana, onde desvendou parte do que será o seu workshop, marcado para 4 de julho. Partindo de excertos de música tocada ao vivo, explicou "quais os comportamentos que nos tornam humanos e como a criatividade nos pode ajudar a ser melhores profissionais e pessoas mais bem preparadas para a incerteza e a mudança":