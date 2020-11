A Galp e o Rock in Rio lançam esta terça-feira, dia 10 de novembro, o Movimento Cria-Te (movimentocriate.pt), um projeto inspiracional que utiliza a energia mobilizadora da música para promover o conhecimento, desafiando os portugueses a criarem hoje o seu amanhã.

Combinando Inspiração, Educação e Música, o Movimento Cria-Te vai, assim, disponibilizar ferramentas aos portugueses para "possam desenvolver conhecimentos sobre si próprios, a relação com os outros e a forma como as suas ações impactam o mundo".

"É um projeto com uma finalidade muito clara de despertar a energia criadora que existe em cada um de nós. Quando digo criadora, não estou a falar de criatividade artística, apesar de também poder ser. Estou a falar da criação pessoal - hoje o mundo vive uma apatia muito grande, até porque têm acontecido coisas graves como todos sabemos, como todos estamos a ver e a viver", frisa Agatha Areas,vice-presidente de Learning Experience do Rock in Rio, ao SAPO Mag.

Em comunicado, o Rock in Rio explica que as "duas entidades lançam uma plataforma de micro learning, na qual qualquer pessoa poderá desenvolver as suas competências através de 28 jornadas de conhecimento, além da doação de 110 computadores à comunidade escolar, num total de 1.256 equipamentos distribuídos pela Galp aqueles que representam o futuro".

"O Cria-Te é uma grande chamada de atenção para as pessoas olharem para elas próprias - 'o que é que gosto de fazer? O que é que eu quero? Como é que sou? O que é que tenho de diferente? O que tenho de especial? O que posso fazer pelo mundo?' (...) E o mundo pode ser o que está à nossa volta, podemos ter um impacto", acrescenta Agatha Areas.

"Este projeto tem ainda outra vertente: o gesto e a influência. Isto é, saber o que escolho para mim pode influenciar muito quem está à minha volta", frisa a vice-presidente de Learning Experience do Rock in Rio, acrescentando que, como "música e o entretenimento são veículos de inspiração", o projeto vai contar com a participação de Tim, Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco, Agir, Héber Marques e Zé Ricardo.

Agatha Areas conta ainda ao SAPO Mag que vão ser lançados pequenos documentários com "histórias reais de transformação". "Com o lançamento de um conjunto de minidocumentários e testemunhos em vídeo de pessoas que, através da sua história, pretendem inspirar outros a construir o seu próprio caminho. Destas histórias farão parte o relato do piloto português Armindo Araújo, da empresária Roberta Medina, da atriz Carolina Carvalho, do músico Zé Ricardo, do fundador da Jazzy Dance School, Álvaro Lopes, do criador da Academia do Rock, Vítor Palma, da gestora de projetos de responsabilidade social Cláudia Montenegro, entre outros", explica o Rock in Rio em comunicado.

O Cria-Te será, também, o nome de um dos palcos do Rock in Rio Innovation Week 2021, onde artistas, personalidades e especialistas discutirão a temática do projeto.

Um dos pontos altos, nas palavras de Agatha Areas, será a criação de "uma canção, de um hino". A partir desta terça-feira, Tim (vocalista dos Xutos & Pontapés), Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco, Agir, Héber Marques e Zé Ricardo convidam "todos os portugueses – e não só - a partilharem as suas histórias", que vão inspirar a canção.

A vice-presidente Learning Experience do Rock in Rio explica ainda que os artistas, inspirados pelas partilhas, vão compor uma música que será revelada no final do mês. "Inspirado nestas partilhas, os artistas irão compor uma música, num processo colaborativo que poderá ser acompanhado, ao vivo, no dia 26 de novembro. Neste dia os artistas irão juntar-se, em estúdio, para revelar a letra da música inspirada nestas histórias e criar, in loco, a melodia do tema", resume a organização.

"Ao longo desta live session existirão muitos momentos de conversa, entre os artistas e com os fãs (que também vão poder participar neste momento das suas casas), além de show cases espontâneos. O culminar desta live será já na parte da noite, quando os artistas interpretarem a música original pela primeira vez, depois de um dia de 'CriaTe ao Vivo'", explica o Rock in Rio.

“O que fizemos hoje para criar o nosso amanhã? É esta a questão que nos deve surgir diariamente para alcançar o que desejamos. Somos nós os agentes responsáveis por criar uma visão positiva para o futuro e com este projeto pretendemos relembrar que a minha energia, a dos outros e a do mundo nos leva ao futuro que ambicionamos, principalmente quando aliados ao poder da música e do entretenimento. Só desta forma conseguiremos, verdadeiramente, sentir, promover e difundir as boas energias”, refere Roberta Medina, vice presidente Executiva do Rock in Rio.

Segundo Agatha Areas, esta canção será um "manifesto" do conceito do movimento, sendo a primeira música criada em coletivo, online e ao vivo em Portugal.

"Para além de um videoclipe exclusivo, a ser lançado até ao final deste ano, esta música inspiradora vai também subir ao Palco do Galp Music Valley na próxima edição do Rock in Rio Lisboa, num momento inédito em que os cinco artistas portugueses irão inspirar a Cidade do Rock", acrescenta a organização.