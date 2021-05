O restaurante da Casa de Pedra já se encontra aberto ao público e a agenda cultural arranca nas próximas semanas com showcases de artistas locais com a curadoria de "Chelas é o Sítio". O espaço vai receber ainda DJ sets de artistas independentes da cena eletrónica, projetos musicais com cartas dadas no panorama da world music e ser o palco para apresentações de bandas do Brands Like Bands.

"Mostras de arte de artistas da comunidade; iniciativas literárias com o selo da LeYa; aulas ao ar livre da Jazzy Dance Studios e programação infantil" também fazem parte do plano de atividades.

A Casa de Pedra situa-se em pleno Parque da Bela Vista, o mesmo espaço que a cada dois anos recebe o Rock in Rio Lisboa. "Trata-se de um dos maiores parques urbanos da capital, com uma área de 150 hectares, a poucos minutos do centro da cidade, com rede de transportes públicos próxima, estacionamento privado e, agora, com mais um motivo para ser visitado durante todo o ano", lembra a promotora.

"Mas apesar de ser um espaço novo, a história deste edifício tem tantos anos como o local onde se insere e remonta aos tempos em que o Parque era a Quinta da Bela Vista. Uma casa que, entre várias utilidades, também serviu de apoio aos funcionários da Câmara Municipal de Lisboa e que abre pela primeira vez ao público com o objetivo de dinamizar aquele que poderia ser apelidado de 'central park lisboeta' servindo, também, como plataforma de divulgação de talentos locais", frisa o comunicado.