Simone de Oliveira será a voz da edição de 2022 do Rock in Rio Lisboa, que decorre nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Durante os quatro dias do evento, no último intervalo do Palco Mundo, as luzes de todos os palcos da Cidade do Rock serão apagadas e apenas se irá ouvir a voz de Simone de Oliveira. A mensagem de saudade, desde quatro anos de espera, será sincronizada com as luzes e fogo de artifício.

"Muito obrigada por trazerem a magia de volta", dirá a 'voz' da Cidade do Rock de Lisboa.

Em conversa com o SAPO Mag durante as gravações da mensagem, a artista confessou que não poderia recusar o convite do Rock in Rio Lisboa, nomeadamente de Roberta Medina. Simone de Oliveira garantiu ainda que, pela primeira vez, irá ao festival.

Veja no vídeo os bastidores: