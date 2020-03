As dúvidas sobre a realização ou não dos festivais de verão, marcados para junho, julho e agosto, continuam. Depois de Camila Cabello ter anunciado o adiamento da sua digressão que passaria pelo Rock in Rio Lisboa, o festival anunciou que qualquer decisão só será tomada depois do fim do estado de emergência

"Estamos a acompanhar diariamente, a trabalhar e a torcer para que o verão continue a ser aquelas meses de alegria, de muita música, de muita festa", começa por frisar Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, num vídeo publicado nas redes sociais.

"A única decisão que foi tomada até aqui, e por sugestão das autoridades, é que vamos aguardar pelo fim do estado de emergência para tomar qualquer decisão definitiva. São muitos cenários possíveis, mas uma coisa é certa: não vamos parar de sorrir, sonhar e de partilhar aquela energia boa da música", acrescenta, contando que as montagens da Cidade do Rock foram interrompidas.

Veja o vídeo:

Ao SAPO Mag, o Rock in Rio Lisboa avançou que está a seguir todas as indicações das autoridades de saúde e a estudar soluções alternativas. "Estamos a acompanhar a situação relativa à COVID-19 e a forma como isso impacta o mercado de entretenimento. Neste momento, estamos a trabalhar de perto com as autoridades de saúde, seguindo as suas recomendações e, ao mesmo tempo, a estudar soluções alternativas. Assim que tivermos mais informações, comunicaremos", frisa a organização.

"Uma coisa é certa: não vamos parar de sorrir, sonhar e de fazer acontecer! Fiquem agora por casa para que em breve a festa, a música e a magia nos volte a unir na Cidade do Rock", frisa a organização nas redes sociais.

O festival, que estará de volta ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho para dois fins de semana consecutivos, conta com mais de 12 horas de entretenimento por dia, espalhadas por 14 espaços de atrações.

Além dos já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somerby Pool Parties, 7Up Slide e Espaço Gourmet, haverá um Rock in Rio Kids, um ESC Online Sports Bar, um quarteirão inteiramente dedicado ao Gaming (Game District), uma nova roda gigante, uma montanha-russa com tecnologia VR e uma Rock Street dedicada à cultura asiática.