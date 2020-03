“Nunca tive confiança suficiente naquilo que escrevia para me afirmar como letrista, pois sempre fui muito, muito exigente”, explicou.

Costa Félix assina, entre outras, a letra de “Enganos”, que canta no Fado Castanheira, “Redondilha”, no Fado Isabel, de José Fontes Rocha, e a de “Vieste Tarde”, que gravou no Fado Noquinhas.

À Lusa revelou que quando escreve um poema tem sempre "uma música qualquer na cabeça". “Pode ser até um fado tradicional que ouvi cantar, e que gostei e que não ouvia há muito tempo”, contou.

“Gosto de escrever com métrica regular e quase sempre encaixa num fado tradicional”, referiu.

“Sempre fui muito exigente, porque gosto muito de poesia, e o meu repertório foi sempre pautado por essa exigência a nível poético”, acrescentou.

Autor de “Mais do Que Tu”, que gravou no Fado Maria Rita, de Armando Machado, Rodrigo Costa Félix referiu: “Aquilo que eu escrevo é se calhar aquilo que melhor me define, como pessoa e como artista, e pensei, embora lá, vamos assumir”.

Rodrigo assina ainda “Não Digas Nada”, que canta no Fado Zeca, e “Sem Fim”, com uma composição de Rogério Charraz.

Tiago Torres da Silva, o segundo autor mais cantado, assina “A Sangue Frio”, com música de Pedro Jóia, “P’ra lá do Beijo”, com música de Valter Rolo, e “Tempo”, no Fado Ivan, de Ivan Dias,

O músico é acompanhado por músicos com quem atua regularmente, e se identifica, são eles: Henrique Leitão, na guitarra portuguesa, Miguel Ramos, na viola, e Paulo Paz, no contrabaixo, e participações de Pedro Jóia, na viola, em “A Sangue Frio”, de Tiago Machado, ao piano, em “Obscura Sina”, e de Jon Luz, no cavaquinho, em “Lisboa é Assim”.

Para o fadista, “há hoje falta de espontaneidade no fado, que vive dessa espontaneidade”.

“O fado vive muito da vibração e da troca de energias entre músicos e fadista, nas cumplicidades”, sustentou, declarando: “Para mim o fado é o instante”.

O fadista faz parte do elenco do Clube de Fado, em Lisboa, e para si cantar numa casa de fados “é uma necessidade, é como ser católico e ir à missa, é essencial manter o contacto com a casa de fados, ir lá cantar”.

A primeira apresentação do disco, que contou com apoios financeiros do Museu do Fado e da Sociedade Portuguesa de Autores, é em Santarém, nos claustros da Casa do Campino, no dia 19 de março.

O álbum “Tempo” sucede a “Fados de Amor”, saído em finais de 2012, para o fadista o título reflete o tempo que “precisamente o tempo necessário de amadurecimento”.