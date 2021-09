"Dia 67. Mais um dia em que o estado de saúde do Rogério não se alterou, continua com prognóstico reservado", começou por escrever Carlos Samora, primo do ator, nas redes sociais. "Cá em casa continuamos a acreditar que este sorriso vai voltar", acrescentou.

"Apesar de não ser fácil ver passar os dias, nós esperamos o tempo que for necessário", rematou Carlos Samora.

Ao Observador, o primo do ator, Carlos Samora, confirmou que a família aguarda a resposta da rede nacional de cuidados continuados. “A inscrição já foi aceite. Estamos a aguardar que haja disponibilidade nos sítios que escolhemos", adiantou.

"Continuamos à espera que as coisas melhorem", frisou, acrescentando que "para já não há alterações".

No início de setembro, Carlos Samora esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. "Eu quero que o Rogério tenha nos últimos dias de vida... e vamos esperar que sejam muitos, continuamos a acreditar que ele nos vai voltar a ver, que vai voltar a estar connosco. Uma coisa é certa: temos de ter consciência de que o Rogério que aparecer nunca mais vai ser o que era", sublinhou.

"Queremos que os últimos dias dele tenham dignidade. (...) Não gosto de dizer isto dos últimos momentos, mas a gente sabe que mais dia menos dia isso vai acontecer. A gente não quer acreditar e um milagre ainda vai acontecer. Eu tenho muita fé", confessou Carlos Samora.

A Júlia Pinheiro, o primo do ator frisou que a situação "é complicada". "Não está ligado a nenhuma máquina, as funções vitais estão asseguradas por ele próprio (…) é alimentado por sonda, não há suporte de vida, não há ventilador, continua a dormir, descansadinho", explicou, adiantando que o ator não está em coma.

"Está a dormir. Continuamos à espera que ele acorde amanhã ou daqui a dois ou três meses. Nunca recuperou a consciência", acrescentou.

Veja a entrevista aqui e aqui.

Em "Amor Amor", o ator veste a pele de Cajó, um dos responsáveis pela editora Lua de Mel. Na novela, a sua personagem foi casada com Paloma (Rita Blanco) e acompanha de perto a carreira de Romeu Santiago (Ricardo Pereira).

O ator é um dos protagonistas da segunda temporada de "Amor Amor", cujas as gravações já arrancaram. Nos novos episódios, a personagem de Rogério Samora vai continuar ao lado de Ângela (Luísa Cruz) e encontrar Bela Bernardes, nova personagem que será interpretada por Alexandra Lencastre.

Rogério Samora também participou da primeira temporada do programa "A Máscara". No concurso da SIC, o ator interpretou o "Ananás".