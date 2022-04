Rosalía vai subir ao palco da Altice Fórum Braga a 25 de novembro e, dois dias depois, a 27 de novembro, atua na Altice Arena, em Lisboa, seguindo depois por outras cidades da Europa até meados de dezembro.

A pré-venda exclusiva FNAC arranca no dia 21 de abril, quinta-feira. Já a venda geral tem início no dia 22 de abril, às 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

Para o concerto no Porto, os preços variam entre os 40 euros (Plateia em pé e Mobilidade Reduzida) e os 330 euros (Early Entry VIP).

Em Lisboa, os bilhetes custam entre 35 euros (Balcão 2 e Mobilidade Reduzida) e os 330 euros (Early Entry VIP). Os ingressos para a plateia em pé estão à venda por 40 euros.

A digressão arrancará em julho, com mais de uma dezena de concertos em Espanha, atravessando depois o Atlântico para uma série de concertos no México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, entre outros países.

BILHETES:

ALTICE FORUM BRAGA || 25 DE NOVEMBRO

Golden Circle - 60€

Plateia em pé - 40€

Balcão em pé - 60€

Mobilidade Reduzida - 40€

Early Entry VIP - 330€

ALTICE ARENA LISBOA || 27 DE NOVEMBRO

Golden Circle - 60€

Plateia em pé - 40€

Balcão 1 (i) - 55€

Balcão 1 (ii) - 50€

Balcão 1 (i) Visibilidade Reduzida - 50€

Balcão 1 (ii) Visibilidade Reduzida - 45€

Balcão 2 - 35€

Mobilidade Reduzida - 35€

Early Entry VIP - 330€

Premium VIP - 190€

A Everything is New aconselha a compra de bilhetes apenas nos pontos de venda oficiais