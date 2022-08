O músico português Rui Veloso vai dar um concerto extra no Coliseu do Porto em 27 de outubro, um dia antes de outra data já confirmada na mesma sala, anunciou hoje o agenciamento do artista.

“Depois de esgotar onze concertos desta digressão em formato intimista, incluindo duas datas no Tivoli BBVA, o grande nome da música portuguesa e um dos mais influentes com uma carreira repleta de sucessos que atravessam gerações, anuncia agora a tão aguardada data no Porto”, pode ler-se no comunicado sobre o concerto.

Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, Rui Veloso já tocou com músicos como B.B. King, fez parte dos Rio Grande e Cabeças no Ar, editou e lançou os Azeitonas.