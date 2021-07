Rui Veloso terá recusado o convite do Partido Socialista para candidato à Câmara Municipal do Porto, avançou o Nascer do SOL. Segundo o jornal, o músico, que era a primeira escolha do partido, "recusou liminarmente a proposta".

Recorde-se que Aureliano Veloso, pai de Rui Veloso, foi o primeiro presidente da Câmara da cidade Invicta, eleito depois do 25 de Abril.

Em entrevista a Fátima Campos Ferreira, no programa "Primeira Pessoa", da RTP1, o músico frisou que não "liga muito a partidos". "Tenho a minha maneira de ver o mundo e não me prendo a pormenores como os partidos", frisou.

"Sou reivindicativo e revoltado com muita coisa, sem dúvida. Sou muito pessimista em relação ao futuro deste país", acrescentou.