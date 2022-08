O comediante canadiano Russel Peters estreia-se em Portugal, no dia 25 de outubro, no Teatro TivoliBBVA, em Lisboa, no âmbito da sua digressão mundial “Act Your Age”, divulgou hoje o teatro.

Peters traz a palco “as suas visões hilariantes sobre ‘cancel culture’, envelhecer e o estado atual do mundo”, segundo a mesma fonte. A digressão já passou pelo Reino Unido e Estados Unidos, e incluirá o Canadá e ainda etapas pela Ásia, África, Austrália, Europa e Médio Oriente. Russel Peters, 51 anos, foi recentemente nomeado, pela revista Rolling Stone, como um dos melhores comediantes do mundo. Em 2007 tornou-se no primeiro comediante a esgotar o Air Canada Center, em Toronto, “e nos anos seguintes estabeleceu recordes de público em locais como o Madison Square Garden, a Sydney Opera House ou a O2 Arena de Londres”. Peters foi, em 2013, “o primeiro comediante a criar um especial de comédia original” para a Netflix. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram