Obrigado, mas não obrigado.

Ryan Reynolds rejeitou ter uma rua com o seu nome no Canadá, fazendo jus à reputação do seu país: com muita simpatia.

Tudo começou com uma recente petição dos anfitriões do programa de rádio "The Kevin and Sonia Show With Tara Jean" a proclamar o ator como "o filho preferido de Vancouver" que "merece ter uma rua com o seu nome (ou pelo menos uma faixa de rodagem)"

Só que o próprio visado deitou abaixo o esforço da campanha "muito gentil" com o seu habitual humor auto-depreciativo.

"Se o trânsito for péssimo, toda a gente vai dizer 'Ryan Reynols está uma confusão' ou 'Ryan Renolds está realmente com problemas'", escreveu nas redes sociais.

O ator também deixou claro que os seus três irmãos iriam adorar ter mais um pretexto para gozá-lo durante muito tempo se a campanha fosse bem sucedida.