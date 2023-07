O espetáculo, um original de José Gil, Natacha Costa Pereira e Sofia Vinagre “é o resultado de vários anos de trabalho na área do teatro de marionetas, mais especificamente em criações sem a utilização da palavra como veículo de comunicação”, refere um comunicado da companhia, sublinhando que “não existindo a barreira da palavra, esta produção tem vindo a ser apresentada um pouco por todo o mundo”.

Estreado em Macau, “etc.…” já passou pela China, Cazaquistão, Coreia do Sul, Indónesia e Irão, onde o público assistiu às “pequenas histórias de um lugar onde os seus habitantes vivem as mais variadas peripécias”, através das personagens esculpidas em esponja e onde “os sons e os movimentos substituem as palavras”, pode ler-se no comunicado.

Esta produção já recebeu os prémios "Gulliver Junior" (Roménia – 2019), "Best Director" (Cazaquistão – 2017), "Best Animation" (Polónia – 2016), "Artistic Innovation Award" (China – 2016), "Puppet for Peace" (Tailândia – 2017) e "Best Manipulation" (Cazaquistão – 2017).

O 24th International Istanbul Buyukçekmece Culture and Art Festival encerra a 6 de agosto.