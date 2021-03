Salvador Sobral anunciou esta segunda-feira, dia 22 de março, o lançamento do seu novo álbum - "bpm" chega às lojas e aos serviços de streaming a 28 de maio. O primeiro single ("sangue do meu sangue") será revelado no próxima quarta-feira, dia 24 de março.

O disco vai contar com 14 temas, todos produzidos por Leo Aldrey e gravados nos estúdios Le Manoir de Léon, em janeiro de 2021, por Nelson Carvalho.

"Como já referi noutras ocasiões antes, não sou fã de estúdios. Para fazer algo diferente neste disco e tentar aligeirar este processo, decidi gravar fora de Lisboa. Em pesquisas pela Internet profunda, encontrei um estúdio absolutamente encantador no Sul de França, mais precisamente em Léon. Um estúdio bem equipado, com uma casinha ao lado para dormir, à la 'campagne' com veados e coelhinhos. E foi lá, no Le Manoir de Léon, que gravámos as 14 canções que compõem o 'bpm'", conta Salvador Sobral.

E porquê “bpm” como título? "Tomo várias decisões nas diferentes áreas da vida durante as minhas insónias. Chamo-lhes IPs (insónias produtivas). O nome do álbum é fruto de uma IP. Numa reflexão sobre a música e a vida, chego à conclusão de que o elemento mais forte que as une são os bpm (batimentos por minuto). É o que nos dá vida, os batimentos do coração, e é o que dá pulso à música, o que a faz viver. Lembro-me sempre de quando estava no hospital: fazia vários eletrocardiogramas e, numa fase mais delicada, também havia um monitor que mostrava sempre os meus bpms. E isso, curiosamente, transmitia-me uma sensação de familiaridade. Os bpms eram algo que eu conhecia bem da música. Assim foi, ficou ali decidido que o disco chamar-se-ia 'bpm'. Já pude dormir em paz. Pelo menos nessa noite", revela o músico em comunicado.

O primeiro single de avanço do álbum chega na quarta-feira e, nas palavras de Salvador Sobral, é o "melhor casamento letra-música do disco". "Quando mandei a letra de 'sangue do meu sangue' ao Leo (produtor e coautor das músicas), ainda na fase de criação do disco, recebi em 24 horas uma estrutura harmónica e melódica absolutamente perfeita, na minha opinião, o melhor casamento letra-música do disco", frisa.

"O Leo consegue sempre perceber perfeitamente o que quero dizer na música e de que forma o quero dizer. E este tema é um exemplo perfeito disso. Mais tarde, durante um passeio e por mera casualidade, passei pelo local onde foi rodado o videoclipe e soube naquele momento que queria filmar ali e que o vídeo teria de ser para este tema. Houve uma espécie de chamamento do espaço que acabou por condicionar o resto. Quanto partilhei a canção e o local com o Jep (realizador), ele teve esta ideia de fazer um plano de sequência comigo ao centro, com enfoque na passagem do tempo", remata o cantor.

O vídeo para o single que serve de primeira amostra do novo trabalho de estúdio foi filmado e realizado por Jep Jorba, com direção de fotografia de Rui Xavier e estará disponível também a 24 de março na plataforma YouTube.

Alinhamento de "bpm":

1. - mar de memórias (Salvador Sobral, Leo Aldrey)

2. - fui ver meu amor (prelúdio)

3. - fui ver meu amor (Salvador Sobral, Luísa Sobral, Leo Aldrey)

4. - se de mim precisarem (Salvador Sobral, Leo Aldrey)

5. - that old waltz (Salvador Sobral, Leo Aldrey)

6. - medo de estimação (Salvador Sobral, Leo Aldrey)

7. - sangue do meu sangue (Salvador Sobral, Leo Aldrey)

8. - paint the town (Salvador Sobral, Leo Aldrey)

9. - páginas soltas (Salvador Sobral, Leo Aldrey)

10. - canción vieja (Salvador Sobral, Leo Aldrey)

11. - só eu sei (Salvador Sobral, Jenna Thiam, Leo Aldrey)

12. - sem voz (Salvador Sobral, Leo Aldrey)

13. - aplauso dentro (feat. Margarida Campelo) (Salvador Sobral, Leo Aldrey)

14. - bom vento (Salvador Sobral, Leo Aldrey)