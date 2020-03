Em 2017 tornou-se no primeiro português a vencer o Festival Eurovisão da Canção, com a música "Amar pelos dois", composta pela irmã, Luísa Sobral.

Ainda nesse ano, Salvador Sobral apresentou-se na banda Alexander Search, projeto inspirado na poesia inglesa de Fernando Pessoa em que os músicos, tal como o poeta, assumem personagens, e lançou o disco "Excuse me ao vivo".

Em março do ano passado, editou o segundo álbum em nome próprio, "Paris, Lisboa". Também no ano passado, mas em outubro, Salvador Sobral editou o álbum de estreia do quarteto Alma Nuestra, que formou em 2016 com o pianista Victor Zamora, aos quais se juntaram depois André Sousa Machado, na bateria, e Nelson Cascais, no contrabaixo.

"Alma Nuestra" revisita clássicos da música cubana e sul-americana, com uma sonoridade jazzística.

No início deste ano, interpretou repertório do cantor belga Jacques Brel em três concertos, "o maior intérprete de todos", como disse à Lusa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 112.200 são considerados curados.

Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril.

Mais informações sobre o COVID-19.