Salvador Sobral é o convidado desta semana do podcast "A Beleza das Pequenas Coisas", do Expresso. Na entrevista, o músico português falou sobre a participação no Festival Eurovisão da Canção e dos momentos mais difíceis da sua vida.

Na conversa, o artista confessou que a doença cardíaca mudou a sua forma de cantar."Jamais cantaria como canto se não tivesse tido a doença cardíaca", frisou Salvador Sobral.

No Podcast, o músico confessou ainda que se orgulha de ter participado no festival. "A Eurovisão é uma coisa da qual me orgulho, os 'Ídolos' não", garantiu.

"Muita gente ainda vai ouvir-me pela Eurovisão. E a minha missão, tanto em Portugal, como lá fora, é de manter as pessoas lá [nos meus concertos] por outra coisa. Agora faço um bocadinho da canção 'Amar pelos Dois' ao piano, uns 15 segundos, só o refrão e passo para outra canção. E o objetivo final é nem [ter de] tocar essa canção nos concertos", contou.