Salvador Sobral foi o convidado de Fernando Alvim e Xana Alves na emissão desta terça-feira, dia 21 de janeiro, do programa "Prova Oral", da RTP1. Na reta final do talk show, os apresentadores quiseram saber se o músico já se zangou com alguma celebridade.

"Tens alguma quezília por resolver com outra celebridade?", perguntou Fernando Alvim. "Por acaso tenho uma com o Will Ferrell, por mais incrível que isso pareça", começou por revelar o vencedor do Festival Eurovisão da Canção 2017, acrescentando que nunca tinha contado a história.

"Fui convidado para fazer um filme com ele, que se chama 'Eurovision Movie', com a Rachel McAdams e o Pierce Brosnan. Quando cheguei lá a Edimburgo para fazer as filmagens, os gajos meteram-me outra cena em que eu dialogava com o Will Ferrel, ao que eu disse claramente que não ia fazer, não foi isso que a gente tinha acordado", contou.

"Pensava que aquilo não ia acontecer, pedi demasiado dinheiro e afinal eles pagaram aquilo. Cheguei lá, fiz a minha cena e eles queriam que eu fizesse outra e eu disse que não. O gajo ficou claramente chateado", acrescentou.

Will Ferrell, Rachel McAdams, Demi Lovato e Pierce Brosnan são alguns dos atores do filme que sairá em maio de 2020.

Em "Eurovision", Will Ferrell vai vestir a pele de Lars Erickssong, músico que decide participar no festival com Sigrit Ericksdottir, interpretada por Rachel McAdams. Já Pierce Brosnan será o pai da personagem de Will Ferrell.

Jóhannes Haukur Jóhannesson, de "A Guerra dos Tronos", Dan Stevens ("A Bela e o Monstro) e Björn Hlynur Haraldsson ("The Witcher") também fazem parte do elenco do filme.