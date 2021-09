Os Santamaria estão de regresso aos palcos e estão a preparar um concerto especial no norte do país. A banda portuguesa atua no dia 13 de novembro, às 22h00, no Grande Auditório do Altice Fórum Braga.

"Os Santamaria estão de regresso, a banda ícone da pop dance nacional. Uma das referências dos anos 90 que apresentou ao público português e, além fronteiras, o tema ‘Eu sei tu és’, vendeu milhares de cópias e deu a conhecer o talento da banda regressa após um longo período imposto pela pandemia, que mudou o mundo, a cultura que foi e ainda está a ser um dos sectores mais afectados", frisa a promotora em comunicado.

O concerto fará parte da digressão "Eterno". "Um concerto que terá as canções do mais recente álbum 'Eterno', mas ainda vamos ouvir os êxitos que ao longo de mais de duas décadas têm vindo a marcar a música nacional. Será um regresso muito aguardado pelos fãs, público e pela própria banda que apesar das adversidades querem estar e partilhar com os fãs que existe sempre uma forma de nos reerguermos e nos tornarmos mais fortes e eternos", remata o comunicado.