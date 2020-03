Também o podcast diário integrado na iniciativa #SãoCarlosEmSuaCasa será dedicado ao edifício e à sua história, neste caso, ao 1.º Barão de Quintela e ao 1.º Conde de Farrobo, personalidades fulcrais na construção e primeiros anos de gestão do Teatro.

O Teatro Nacional de São Carlos foi inaugurado em 30 de junho de 1793 e mantém-se atualmente como o único teatro nacional vocacionado para a produção e apresentação de ópera e de música coral e sinfónica.

O edifício foi projetado pelo arquiteto José da Costa e Silva (1747-1819), apresenta características neoclássicas e trata-se de uma referência para a história da arquitetura portuguesa. Está classificado como monumento nacional desde março de 1996.

O conselho de administração do Organismo de Produção Artística (OPART), que gere o S. Carlos e a Companhia Nacional de Bailado (CNB), lamenta ainda a morte de Mário Ernesto dos Santos Moreau, nascido em 1926 e que morreu hoje.

A vida e obra do médico fica “marcada precisamente pelo trabalho de agregação e divulgação da memória do Teatro Lírico Português”, refere o conselho de administração do OPART.

O organismo apresenta condolências aos familiares e amigos do médico que, além de ter sido diretor-geral do S. Carlos, não deixou por mãos alheias os "seus" cantores portugueses a quem dedicou os três volumes da obra “Cantores de Ópera Portugueses”. “Coliseu dos Recreios – um século de história” e as biografias de Luísa Todi, Maurício Bensaúde e do seu amigo Tomás Alcaide constam também da bibliografia do médico.