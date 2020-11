Para fechar a semana, o SAPO Mag recebe esta sexta-feira, dia 13 de novembro, Branko. A conversa com o artista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO, a partir das 17h00. Depois do direto, poderá ver a entrevista aqui no SAPO Mag.

Na próxima semana, no dia 20 de novembro, o DJ e produtor atua no Campo Pequeno, em Lisboa. O concerto faz parte da iniciativa Santa Casa Portugal ao Vivo.

Branko, ou João Barbosa, é músico e produtor, DJ, editor, tendo o nome ligado à mais recente cena de música eletrónica e de dança em Lisboa, com pontos de ligação com a música lusófona e numa escala global.

Duas das pontes desse trabalho foram a criação dos Buraka Som Sistema e da editora Enchufada, à qual estão associados nomes como Rastronaut, Riot, Dengue Dengue Dengue, Dotorado Pro e PEDRO.