Para terminar a semana, o SAPO Mag recebe Zé Manel. A conversa com o músico poderá ser acompanha em direto no Instagram do SAPO, a partir das 17h00.

O artista, conhecido de projectos como os Fingertips ou Darko, editou no final de outubro o EP "Expectativa". Para o artista, o disco "é o que penso quererem de mim, é o que eu quero transmitir e talvez quem eu gostaria de ser. "O 'Expectativa' vem dessa necessidade de me olhar de forma contemporânea e capaz de se ajustar a um universo mais urbano. Reflete a força e a capacidade de contestar que procuro num artista. É fierce, determinado e um canalizador de força e amor-próprio", frisa.

O músico iniciou a carreira aos 14 anos, em 2003, como vocalista dos Fingertips. Mais tarde aventurou-se a solo como Darko e, em 2019, editou o primeiro disco em nome próprio e totalmente cantado em português.