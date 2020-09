Djodje vai estar esta terça-feira, dia 22 de setembro, em direto no Instagram do SAPO. A conversa poderá ser acompanhada a partir das 17h00.

Na semana passada, depois de "Tempo Sabi", o artista apresentou o seu segundo single deste ano, "Bela", com Kady. "Este novo tema Bela presta homenagem à verdadeira 'Beleza'. Aquela que não é vista pelos olhos. Um canto dançante ao amor eterno, do amor de quem ama verdadeiramente. Bela enlaça a história de um homem apaixonado que vai à conquista da sua 'Bela', e que alcança. Numa batida quente que enlaça e apaixona", explica o comunicado da agência do músico.

Djodje é um dos mais aclamados artistas do afropop da actualidade. "Com uma agenda repleta de concertos, já passou por quase todos os festivais em Portugal. Esgotou grande salas como o Coliseu de Lisboa e Campo Pequeno. Conta com temas com milhões de visualizações no YouTube, como A Fila Anda com Jimmy P que conta quase 20 milhões de visualizações, Namora Comigo com 15 milhões, Beijam com 13 milhões e ainda Vamos Fugir com Cuca Roseta com 13 milhões de visualizações", lembra a agência.