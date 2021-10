Nininho Vaz Maia vai estar esta sexta-feira, dia 15 de outubro, em direto no SAPO. A conversa poderá ser acompanhada a partir das 18h00 no Instagram do SAPO.

O cantor editou recentemente um novo álbum e vai estrear-se ao vivo em Beja, no dia 30 de outubro, e sobe ao palco da Arena de Almeirim a 6 de novembro.

O disco "Raízes" já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e terá a sua versão física disponível para todos os fãs que adquirirem bilhete para os dois concertos. O álbum será entregue à entrada do recinto e "é uma verdadeira homenagem às suas raízes, a comunidade cigana. As canções viajam por esse mesmo universo, garantindo um estilo musical único, feito com emoção, sem receio do erro e com um objetivo muito claro: transmitir sentimentos reais", nota a promotora.

"Nininho Vaz Maia tem como objetivo elevar a cultura cigana e representá-la com orgulho. O flamenco, um estilo musical durante séculos perseguido pelos conflitos de vários povos, é hoje um género respeitado graças a nomes como Paco de Lucia, Camarón de La Isla, Niña Pastori e até jovens artistas como Rosalía, que têm vindo a combater o preconceito e a mostrar o verdadeiro valor do flamenco", acrescenta, em comunicado.