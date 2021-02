Zeeba vai estar esta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, em direto no Instagram do SAPO. A conversa com o artista poderá ser acompanhada a partir das 19h00.

No direto, o artista brasileiro, conhecido mundialmente graça ao single "Hear Me Now", com Alok e Bruno Martin, vai apresentar o seu mais recente single, "Só Pensando em Você". O tema foi gravado em parceria com Mallu Magalhães.

"Estou muito feliz com este lançamento, sempre fui fã da Mallu. Esta música transmite paz e fala sobre a importância de ter alguém por perto, e como tudo fica mais bonito e divertido quando temos pessoas, familiares que amamos e com os quais podemos partilhar esses momentos”, frisa Zeeba.