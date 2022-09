O Rock in Rio, o maior festival de música do mundo, abre as portas esta sexta-feira a uma nova edição na cidade brasileira do Rio de Janeiro, que oferecerá cerca de 250 concertos em sete dias para 700.000 espectadores. Durante os sete dias do festival, o SAPO vai transmitir alguns dos concertos da Cidade do Rock.

Em conversa com o SAPO Mag, Roberta Medina explica que os concertos serão transmitidos nas 24 horas seguintes, devido ao fuso horário.

Coldplay, Guns n’ Roses, Dua Lipa, Iron Maiden, Justin Bieber e Ivete Sangalo são alguns dos artistas cujos concertos serão transmitidos nos próximos dias no portal do SAPO.

Os concertos dos Coldplay, Guns n’ Roses, Iron Maiden, Justin Bieber, Dua Lipa, Ivete Sangalo, Camila Cabello, Demi Lovato, Rita Ora, Bastille, Marshmello, Sepultura + Orquestra Sinfónica Brasileira, The Offspring, Gojira, Dream Theater, Jason Derulo, Maneskin, Billy Idol, Fall Out Boy, Djavan, Alok, Iza, CPM22, Capital Inicial e Jota Quest têm transmissão assegurada pelo portal do SAPO.

Os horários da transmissão terão em conta o fuso horário de mais quatro horas em Portugal e, por isso, alguns concertos serão transmitidos algumas horas após a sua realização, permitindo a quem assiste em território português acompanhar os espetáculos de forma mais cómoda e em horários adaptados.

Os concertos podem ser vistos aqui.

HORÁRIOS DAS TRASMISSÕES:

Sábado, 3 de setembro:

18h00 - 18h30: RIR LX22 - BEST OFF

18h30 - 19h30: SEPULTURA +OSB

19:30 - 20:30: GOJIRA

20:30 - 22:30: IRON MAIDEN

22:30 - 23:45: DREAM THEATER

Domingo, 4 de setembro:

18h00 - 18h30: RIR LX22 - BEST OFF

18h30 - 19h30: ALOK

19:30 - 20:30: JASON DERULO

20:30 - 21:45: MARSHMELLO

21:45 - 23:45; POST MALONE

Segunda, 5 de setembro:

18h00 - 18h30: RIR LX22 - BEST OFF

18h30 - 19h30: IZA

19:30 - 20:30: JOTA QUEST

20:30 - 21:45: DEMI LOVATO

21:45 - 23:45: JUSTIN BIEBER

Sexta, 9 de setembro:

18h00 - 18h30: RIR LX22 - BEST OFF

18h30 - 19h30: CPM22

19:30 - 20:30: THE OFFSPRING

20:30 - 23:30: GUNS N' ROSES

Sábado, 10 de setembro:

18h00 - 18h30: RIR LX22 - BEST OFF

18h30 - 19h30: CAPITAL INICIAL

19:30 - 20:30: BILLY IDOL

20:30 - 21:45: FALL OUT BOY

Domingo, 11 de setembro:

18h00 - 18h30: RIR LX22 - BEST OFF

18h30 - 19h30: DJAVAN

19:30 - 20:30: BASTILLE

20:30 - 21:45: CAMILA CABELLO

21:45 - 23:00: COLDPLAY

Segunda, 12 de setembro:

18h00 - 18h30: RIR LX22 - BEST OFF

18h30 - 19h30: IVETE SANGALO

19:30 - 20:30: RITA ORA

20:30 - 21:45: MEGAN THEE STALLION

21:45 - 23:00: DUA LIPA