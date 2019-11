Sara Carreira editou esta sexta-feira, dia 22 de novembro, o seu primeiro EP. "Metade" está disponível em formato digital nos serviços de streaming de músicas e já se encontra à vendas nas lojas de música.

Além do álbum, Sara Carreira revelou o novo videoclip de "Sentimento", o novo single, que sucede a "Vou Ficar" e "Para Não Chorar", com Nuno Ribeiro. O SAPO Mag acompanhou uma manhã das gravações do novo vídeo, no centro de Lisboa.

"Ao longo destes anos, enquanto estava a compor e a trabalhar no EP, aos poucos fui passando por algumas situações onde acabei por me refugiar na música. Cada música tem um traço meu e é um pedaço da minha história. Por esse motivo, sinto que este EP acabou por se tornar o meu reflexo, a minha metade", explica a cantora.

"Esta é a minha história, a minha metade, que agora também é vossa", frisa.

LETRA DE "SENTIMENTO":

Queria poder voltar atrás no tempo

Dizer que não me sais do pensamento

Mas eu sinto

Que já não há sentimento

Queria sentir o mesmo nos teus olhos

Dizer que ainda és parte dos meus sonhos

Mas eu sinto

Que já não há sentimento

Já tentei voltar atrás mas não dá

Sempre fui eu a tentar aguentar

Mas já não há sentimento

Mas já não há sentimento

Queria sentir o mesmo nos teus olhos

Dizer que ainda és parte dos meus sonhos

Mas eu sinto

Que já não há sentimento

Já tentei voltar atrás mas não dá

Sempre fui eu a tentar aguentar

Mas já não há sentimento

Mas já não há sentimento

Já tentei voltar atrás mas não dá

Sempre fui eu a tentar aguentar

Mas já não há sentimento

Mas já não há sentimento

Por mais que eu tente aguentar já não dá

Agora eu só me quero afastar

São só memórias que eu não vou guardar

Não vou guardar

Já tentei voltar atrás mas não dá

Sempre fui eu a tentar aguentar

Mas já não há sentimento

Mas já não há sentimento