Na próxima sexta-feira, dia 14 de maio, Sara Correia apresenta ao vivo "Do Coração" o seu mais recente álbum de originais, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. Em comunicado, a Universal Music Portugal adianta ainda que Luís Trigacheiro, vencedor do "The Voice Portugal", será o convidado especial.

"Para o concerto está também confirmada a presença de um outro convidado muito especial que apenas será revelado em palco", adianta a editora.

Em palco, Sara Correia vai estar acompanhada por Diogo Clemente (viola fado), Ângelo Freire (guitarra portuguesa), Marino de Freitas (baixo), Vicky Marques (bateria) e Ruben Alves (piano).

O concerto tem a co-produção do Museu do Fado, que em parceria com a Universal Music Portugal (produtora), "preencheu os lugares que não poderão ser vendidos, devido às regras estabelecidas pela Direção Geral de Saúde, atribuindo a cada lugar um nome alusivo ao Fado".