No próximo dia 12 de outubro, o Teatro Sá da Bandeira (TSB) vai receber pela primeira vez um espetáculo do Teatro Nacional D. Maria II, com “Um outro fim para a menina Júlia”, de Tiago Rodrigues, seguindo-se, no âmbito do projeto educativo Escala, no dia 18, “Romeu e Julieta”, do Teatro Praga, e a 15 e 16 de novembro “É pró menino e prá menina”, de Catarina Requeijo e Vera Alvelos.

No dia 25 de outubro, às 21:30, o TSB recebe Rui Massena com “III Solo”, estando o concerto de Sarah McCoy, que apresenta o seu álbum “Blood Siren”, agendado para 01 de novembro, mês que termina com o espetáculo “24 Mila Baci“, de Maria de Medeiros & The Legendary Tigerman.

A programação do último trimestre do ano termina, no dia 21 de dezembro, com dois concertos de Rodrigo Leão, um às 18:30 e outro às 22:00, afirma uma nota do município escalabitano.