Os Scorpions estão a preparar um novo álbum, "Rock Believer", e vão arrancar um nova digressão mundial. A "Rock Believer World Tour 2022" vai chegar à Altice Arena, em Lisboa, no dia 10 de maio de 2022, anunciou a Everything is New.

Com início em Las Vegas, onde estarão em formato de residência no Planet Hollywood Hotel até abril de 2022, a banda vai atravessar o atlântico diretamente para a Europa para dar início à digressão europeia. "Divertimo-nos imenso na gravação do álbum e fizemo-lo com tanta energia que mal podemos esperar para voltar a tocar ao vivo", frisam Matthias Jabs e Klaus Meine.

"Nunca tivemos tanto tempo afastados dos palcos como durante a pandemia. Isto só fez com que a nossa vontade de tocar ao vivo aumentasse, pelo que estamos ansiosos para voltar à estrada", confessam os músicos. "O facto de voltar a rockar ao vivo com toda a banda para centenas de milhares de pessoas já no próximo ano, para apresentar o novo álbum, causa-me arrepios. Este álbum e a tour serão marcos muito especiais na nossa carreira", remata Rudolf Schenker.

Os Scorpions acumulam mais de 120 milhões de vendas, mais de 5000 concertos na bagagem e inúmeros clássicos que ainda hoje são ouvidos.