O "furacão da Bahia" está de volta ao Rock in Rio Lisboa, com um espetáculo especial. Ao fim de 15 anos a marcar presença no festival (desde a sua primeira edição na capital portuguesa, em 2004), e depois de um concerto nas comemorações do 15º aniversário do evento, na Torre de Belém, Ivete Sangalo está de volta à Cidade do Rock para subir ao Palco Mundo a 20 de junho.

"Para comemorar aquela que será a sua 10ª atuação no Palco Mundo da Cidade do Rock, a artista baiana encontra-se já a preparar um concerto especial. São já mais de 15 horas de espetáculo no Rock in Rio Lisboa, com uma audiência de mais de meio milhão de pessoas. Uma coisa é certa: em junho, o Parque da Bela Vista vai voltar a ser dominado pela energia contagiante do fenómeno brasileiro e o público vai voltar a cantar e dançar do início ao fim do concerto", frisa a organização em comunicado.

"A minha história mistura-se com a do Rock in Rio, principalmente com as edições que aconteceram em Lisboa, já que eu estava presente em todas as oito, além, é claro, do ano passado, que foi uma coisa única. Fazer um espectáculo na Torre de Belém, para aquele público maravilhoso, que sempre me recebe tão bem", frisa Ivete Sangalo.

"Estou muito feliz e realizada por estar mais uma vez nesse festival incrível. Já estou que não me aguento pra chegar a junho e poder cantar em Lisboa, mostrar minhas músicas novas, que estão lindas, com meus sucessos, e prestigiar por mais um ano o Rock in Rio Lisboa", afirma a artista.

Com mais de 20 anos de carreira, Ivete Sangalo é uma das artistas brasileiras mais consagradas a nível internacional.

O Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2020 no Parque da Bela Vista. Ivete Sangalo, Camila Cabello e The Black Eyed Peas (dia 20), Liam Gallagher, Foo Fighters e The National (dia 21) e Post Malone (dia 28) são as primeiras confirmações.