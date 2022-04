O músico Manuel Maio apresenta o seu novo disco, “Sem olhar ao Tempo”, no próximo dia 24, às 21h30, na Casa das Artes de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra e, no dia seguinte, às 19h00, no Auditório CCOP, no Porto.

O álbum foi editado no passado dia 11 de fevereiro, e é constituído por 13 temas, todos, letra e música, da autoria de Manuel Maio. Licenciado em Violino pela Escola Superior de Música e Espetáculos do Porto, Manuel estudou no Centre des Musiques Didier Lovkwood, Paris, colaborou com nomes como Amélia Muge, João Afonso e o espanhol Luis Pastor, e participou em dois álbuns do grupo A Presença das Formigas.