"sem palavras | cem palavras" é o novo disco de Homem em Catarse e vai ser apresentado esta quinta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 22h00 no Lounge, em Lisboa, num concerto de entrada livre. Na sexta-feira, 7 de fevereiro, às 23h00, chega ao palco do Plano B Porto, no Porto.

Homem em Catarse é o alter ego musical de Afonso Dorido. O músico "explora as cordas da guitarra e o corpo da mesma como ninguém, retirando sons que nos fazem lembrar músicos como Vini Reily dos Duruti Collumn mas também o shoegaze de uns Slowdive ou o post-rock de uns Mogwai", descreve a sua promotora em comunicado.

"A todo este som 'estrangeiro' unem-se palavras cantadas em português e carregadas de sentimento, de Fado", acrescenta.

Depois do EP "Guarda-Rios" e do álbum "Viagem Interior", Homem em Catarse apresenta o novo disco, "sem palavras | cem palavras", baseado num poema da sua autoria. No registo, junta pela primeira vez piano e caixa de ritmos à já habitual guitarra e a algumas vozes.