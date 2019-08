Recuando quatro anos, ‘Zorlak’ lembrou que no seu primeiro ano como ‘streamer’ fez “apenas 160 euros”, um cenário que diz ser hoje substancialmente diferente, apesar de não mencionar números.

“O que ganhei já deu para pagar a entrada para a minha casa, para a mobilar, comprar o carro e tratar de um problema de saúde dispendioso. A aposta deu-me a volta à vida sendo que irei ser pai em setembro”, contou.

Tanta dedicação obrigou-o a gozar apenas “uma semana de férias nos últimos quatro anos”, mas a compensação chegou-lhe pintada com outros números.

“Todos os anos estou no top 10 mundial de mais horas com a ‘stream’ ligada”, disse.

A realidade altera-se em termos de expectativas quando a abordagem passa para o domínio dos jogadores, onde a inexistência de torneios que não seja para equipas faz com que os prémios sejam sempre a dividir pelo grupo. Acresce a isto serem os clubes quem em Portugal sustenta as despesas de deslocação e de estadia nos grandes torneios no estrangeiro.

Aos 21 anos, Marcos Letras ‘Xaky’, jogador da ‘League of Legends’, outro videojogo de estratégia, vai no seu terceiro ano de competição, depois de seis de caráter mais lúdico.

Dividindo o tempo entre a frequência do Instituto Politécnico de Setúbal, para acabar a licenciatura em informática, e os videojogos, joga “às segundas e terças-feiras”, mas também em eventos como a Comic Con ou a Iberanime, em que podem ser seguidos, ao vivo, a partir de um ecrã gigante.

As horas que dedica ao jogo variam conforme as exigências da faculdade, mas procura estar online entre “as três horas e o dia todo”, fazendo pausas ao fim de semana, descreveu o jogador de Lisboa.

Membro do clube For The Win (FTW) nas competições de ‘e-sports’, ‘Xaky’ tem no seu palmarés “vitórias nas ligas principais, nacionais e europeias”, mas isso não se traduz em “grandes ganhos” porque, explicou, “os prémios são sempre a dividir pela equipa”.

“Esta vida pode durar três, quatro ou cinco anos, razão pelo qual é preciso ter um plano alternativo, daí a licenciatura”, argumentou à Lusa.

Ponto importante neste projeto é a projeção do jogo e o grupo de seguidores que cada jogador tem, salientou à Lusa Nuno Ferreira ‘Dr. Boom’, de 24 anos e que joga há cinco anos ‘Hearthstone’, um jogo de cartas online.

Também aqui a via do profissionalismo foi cedo afastada, explicou o estudante de mestrado em Psicologia do Porto, cuja aposta na competição se baseou na possibilidade de “poder conhecer o mundo”.

“O meu videojogo ainda é recente e os prémios ainda não são apelativos”, acrescentou o jogador de “um jogo com cinco anos de existência e pouca expressão em termos de seguidores”.

A realidade milionária que emana do EUA prova ser um “mundo à parte” para os portugueses que jogam num país onde se “regista um atraso em relação a Espanha de cerca de quatro ou cinco anos”, disse.