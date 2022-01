“Noite de reis”, de William Shakespeare, com encenação de Peter Kleinert, e “O misantropo”, de Molière, revisitada por Martin Crimp, com encenação de Nuno Carinhas, duas peças previstas para 2020 e 2021, respetivamente, são as estreias que transitaram para esta temporada, devido à pandemia de covid-19, disse hoje o diretor artístico da CTA, Rodrigo Francisco.

“O misantropo” e “Noite de reis” estrear-se-ão, na sala principal, em 29 de abril e 07 de outubro, respetivamente, numa temporada que conta também com obras de Alexander Zeldin, Reiner Werner Fassbinder, Kenneth Grahame, Eurípides, e com a circulação de companhias e dos teatros nacionais, do país.

A abrir 2022, a estrutura com sede no Teatro Municipal Joaquim Benite apresentará “Hipólito”, de Eurípides, uma encenação de Rogério de Carvalho, estreada na edição de 2021 do Festival de Almada, com que a companhia assinalou o 50.º aniversário, e que estará em cena na sala principal deste teatro a partir do próximo dia 28.

A esta peça sucede, nas palavras de Rodrigo Francisco, um texto de “um dos mais destacados dramaturgos ingleses contemporâneos”, “Além da dor”, de Alexander Zeldin, que se estreará na sala experimental em 04 de março.

“Beyond caring”, sobre trabalhadores temporários do turno da noite num talho industrial, abriu uma trilogia do dramaturgo, em 2014, que se completou este ano com “Faith, Hope and Charity”, centrada num centro comunitário, depois da estreia em 2018 de “Love”, peça centrada em pessoas que de repente se veem sem casa nem rendimentos, num centro de acolhimento temporário, e que os atores do National Theatre, dirigidos por Zeldin, apresentaram em Lisboa, na Culturgest, no passado mês de setembro.

Ainda este ano, a companhia de Almada, fundada em 1971 por Joaquim Benite, abordará, pela primeira vez, a obra do dramaturgo, encenador e cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder, com a adaptação para palco do filme “O medo devora a alma”.

A peça será encenada por Rogério de Carvalho e estrear-se-á no dia 28 de outubro, na sala Experimental. A protagonizar o espetáculo estarão Cláudio da Silva e Teresa Gafeira que, este ano, encenará duas peças para a infância: “Ando a sonhar com Beethoven”, com estreia a 19 de fevereiro, e “O vento nos salgueiros”, de Kenneth Grahame, que se estreará em 01 de dezembro.

Num ano em que a CTA irá “praticamente duplicar o número de estreias anuais”, a companhia continuará a acolher, ao longo do ano, todas as estruturas de criação públicas portuguesas, como a Companhia Nacional de Bailado, o Teatro Nacional de São Carlos, o Teatro Nacional D. Maria II e o Teatro Nacional São João que passaram a incluir, sistematicamente, a vinda a Almada nas suas temporadas.

Grupos internacionais, criadores independentes, companhias de todo o País e artistas emergentes voltam a ter no Teatro Municipal Joaquim Benite um espaço de encontro com os espectadores num teatro que se abre também à comunidade, acolhendo espetáculos de estruturas artísticas locais como a Casa da Dança, a Mostra de Teatro e a Companhia de Dança de Almada, acrescentou Rodrigo Francisco.

Esta temporada reflete o cuidado de levar ao palco espectáculos previstos para as duas últimas temporadas que acabaram por transitar para agora devido à pandemia e aos encerramentos do teatro em consequência desta, reforçou.

“Ilhas”, uma criação do Teatro Meridional, “António e Cleópatra”, de Shakespeare, “Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa”, de Sara Barros Leitão, “Noites de Caxias”, pelo Teatro do Noroeste, “Don Juan”, de Molière, e “Os cadáveres são bons para esconder minas”, do Teatrão, de Coimbra, contam-se entre as peças de teatro a apresentar em Almada ao longo desta temporada, além das 13 peças direcionadas para a infância.

O teatro, porém, não assume a exclusividade da programação da CTA que nesta temporada apresentará ainda 14 concertos, entre os quais se contam as atuações de Linda Martini, Cristina Branco, Os Músicos do Tejo e Rui Reininho, e também das orquestras Gulbenkian e Metropolitana de Lisboa.

Quatro exposições, entre as quais uma sobre a bailarina e coreógrafa Pina Bausch, do fotógrafo José Frade, a inaugurar hoje, fazem também parte da programação.