A edição de 2022 vai ter início entre 2 e 6 de fevereiro, com Coimbra a ser palco do “melhor talento jovem nacional e internacional na área da música”, anunciou a Academia Internacional de Música Aquiles Dele Vigne, que organiza o evento.

Este ano, o programa divide-se em dois períodos, este primeiro, no inverno, “com dimensão adaptada ao contexto pandémico”, e outro no verão, “onde o certame regressa à sua dimensão intercontinental, envolvendo a participação de talentos mundiais”, explicou a organização.

Segundo o diretor artístico da academia, Manuel Araújo, a sessão que decorre agora terá acima de tudo jovens nacionais, mas “também alguns do Brasil e de Itália”, havendo concertos e também algumas 'masterclasses' dadas pelo próprio.

“No Verão, a maioria dos participantes serão jovens músicos estrangeiros”, disse à agência Lusa o responsável, salientando que nessa altura também estarão concentradas as aulas dadas por professores estrangeiros.

O encontro arranca na quarta-feira, com um concerto de abertura, que vai decorrer no Seminário Maior de Coimbra, pelas 21h30, em que vão tocar Eliseu Silva (violino) e Manuel Araújo (piano).

Durante este primeiro momento, haverá um concerto de Jovens Talentos, a 5 de fevereiro, no Seminário Maior, e um concerto de encerramento, no dia 6, no Convento São Francisco, com a participação da Orquestra Clássica do Centro, conduzida pelo maestro Constantin Grigore.

Com a exceção do concerto de encerramento, todos os restantes eventos são de entrada livre, sendo obrigatória a apresentação de certificado digital.